Бывший инспектор ГИБДД Новомосковска осуждён за получение взятки

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Мужчина получил 5 тыс. рублей и не отправил автомобиль на штраф-стоянку.

Прокуратура Новомосковска поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего бывшего сотрудника ДПС. Суд признал его виновным в получении взятки.

Так, в районе дома № 30 по ул. Шахтёров водитель нарушил ПДД. Чтобы не отправлять авто на штраф-стоянку, инспектор получил от мужчины взятку в размере 5 тыс. рублей.

— Суд с учётом позиции гособвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. В отношении взяткодателя уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.