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У тулячки из унитаза ночью вылезла крыса: фото

У тулячки из унитаза ночью вылезла крыса: фото

Незваная «гостья» проникла в квартиру на первом этаже через канализационные трубы!

В редакцию Myslo обратилась тулячка Таисия, которая рассказала о необычном происшествии. Женщина живет в одной из квартир дома № 2-в в Гарнизонном проезде, и в минувшие выходные ее мама обнаружила ночью в унитазе живую крысу! Вариант только один: незваная «гостья» проникла в квартиру на первом этаже через канализационные трубы!

«Шорохи и скрежет в углу слышали еще летом, но не поняли его причину и не придали значения. Ну, мало ли, может мерещится или еще что. А тут она вылезла. У мамы — она пожилой человек — чуть сердце не выскочило, она перепугалась, закричала… Крысу мы залили всем, что у нас под рукой было — водой, средством для чистки унитаза, — и закрыла крышку. Утром крысы уже не было — видимо, уплыла туда, откуда появилась», — рассказала Таисия.

По словам женщины, при осмотре дома удалось найти предполагаемое место «крысиного» подкопа, через которое грызуны могут проникать в пятиэтажку. Немедленное обращение в управляющую компанию с просьбой провести дератизацию пока не привело ни к какому результату. До сих пор не пришли и даже подвал не осмотрели.

«Я им объясняла, что у меня теперь дети боятся, извините, сесть на унитаз. Это не передать словами, что со мной, когда захожу в туалет или ванную. Я им звонила, просила как-то ускорить, „Да-да-да, заявку приняли, к вам до пятницы приедут. Всё, до свидания!“» — утверждает Таисия.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 12:34 +5
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