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«Накажи автохама»: в Криволучье заметили «короля» парковки

«Накажи автохама»: в Криволучье заметили «короля» парковки

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В паблике «Автохамы и ДТП | Тула» появились снимки со стоящим на тротуаре Hyundai Accent, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Стоит отметить, что дорога для автомобилей при этом была свободна.
 
«Очередной „король“ парковки на тротуаре для пешеходов. Видимо, тонировка не по ГОСТу мешает разглядеть, где следует парковаться, а где нет. 01.03.2022, 14:48, на ул. Металлургов, 65-а (напротив входа в SPAR)», — написал автор фотографий.
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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