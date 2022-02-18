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На ул. Войкова в Туле сбили женщину

На ул. Войкова в Туле сбили женщину

ДТП произошло в районе пересечения с ул. Оборонной.

Утром 18 февраля в районе пересечения ул. Войкова и ул. Оборонной в Туле 41-летняя водитель Toyota Corolla сбила 55-летнюю женщину. Предполагается, что в момент наезда пострадавшая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
 
«В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Она получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 10:29 +1
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