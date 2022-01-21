В Шатске загорелось общежитие: на место направили 8 пожарных расчетов

Днем 21 января на ул. Полевой в поселке Шатске произошел пожар. По словам местных жителей на втором этаже общежития загорелась комната, затем огонь перекинулся на соседние.

«Здание двухэтажное, деревянное. Информация о возгорании поступила в 11:38, первый из 8 направленных расчетов прибыл в 11:41. Также на место направлена автолестница. Другая информация о происшествии уточняется», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.