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В Шатске загорелось общежитие: на место направили 8 пожарных расчетов

В Шатске загорелось общежитие: на место направили 8 пожарных расчетов

На данный момент пожарные пытаются локализовать пламя.

Днем 21 января на ул. Полевой в поселке Шатске произошел пожар. По словам местных жителей на втором этаже общежития загорелась комната, затем огонь перекинулся на соседние.

«Здание двухэтажное, деревянное. Информация о возгорании поступила в 11:38, первый из 8 направленных расчетов прибыл в 11:41. Также на место направлена автолестница. Другая информация о происшествии уточняется», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 12:24 0
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