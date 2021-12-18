Накажи автохама: инструктор автошколы показал, как подрезать, если машину обрызгали из лужи

Ярослав Д. прислал в редакцию запись с видеорегистатора своего авто. Кадры сняты на ул. Тимирязева в Туле. На них видно, как водитель белого Volkswagen Polo умышленно создает на дороге аварийную ситуацию.

По словам автора видео, в автомобиле находились инструктор одной из тульских автошкол и ученик.

«Умышленно, повернул налево с правого ряда с улицы Тимирязева на улицу Агеева. Вот так учат водить в автошколе - инструктор был сам за рулем. Сказал, что я его грязью обдал и решил проучить. Автошколу не сказал. Но, в интернете пробил автошколу по машине и решил поехать туда незамедлительно. Директор посмотрел видео и сказал, что я сам виноват, так как испачкал их машину. Жалобную книгу не дали», - утверждает автор видео.

Примечание: текст пояснения автора отредактирован. В том числе, удалено название автошколы, так как у редакции нет возможности достоверно установить принадлежность автомобиля к упоминаемой организации.

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