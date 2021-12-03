В Новомосковске восьмиклассники расплачивались чужой банковской картой

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В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратилась местная жительница, которая сообщила, что её 15-летняя дочь потеряла банковскую карточку. Через какое-то время с карты было списано 2700 рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых довольно быстро. Ими оказались школьники — 13-летняя девочка и 14-летний мальчик [ученики 8 класса]. Они нашли карту и оплатили ей ряд покупок.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению обстоятельств данного происшествия.