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В Новомосковске восьмиклассники расплачивались чужой банковской картой
архив Myslo

В Новомосковске восьмиклассники расплачивались чужой банковской картой

Успели потратить более 2000 рублей.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка обратилась местная жительница, которая сообщила, что её 15-летняя дочь потеряла банковскую карточку. Через какое-то время с карты было списано 2700 рублей.
 
Сотрудники полиции установили подозреваемых довольно быстро. Ими оказались школьники — 13-летняя девочка и 14-летний мальчик [ученики 8 класса]. Они нашли карту и оплатили ей ряд покупок.
 
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению обстоятельств данного происшествия.
 
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