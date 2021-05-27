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Жительница Тульской области убила знакомого из-за оскорбительной шутки

Жительница Тульской области убила знакомого из-за оскорбительной шутки

А между делом еще и ранила мужа.

В Узловском районе 38-летняя местная жительница признана виновной в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
 
Судом установлено, что 19 декабря прошлого года ранее судимая обвиняемая распивала алкоголь в компании своего 58-летнего супруга и 30-летнего знакомого. В какой-то момент знакомый бросил в адрес женщины шутку, которую та сочла оскорбительной. Обвиняемая схватила нож и ударила обидчика в легкое. Ранение оказалось смертельным. Муж обвиняемой вызвал скорую, тем самым вызвав ее гнев – она набросилась на него и ударила ножом, причинив тяжкий вред здоровью.
 
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:35 +2
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