Жительница Тульской области убила знакомого из-за оскорбительной шутки

А между делом еще и ранила мужа.

В Узловском районе 38-летняя местная жительница признана виновной в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что 19 декабря прошлого года ранее судимая обвиняемая распивала алкоголь в компании своего 58-летнего супруга и 30-летнего знакомого. В какой-то момент знакомый бросил в адрес женщины шутку, которую та сочла оскорбительной. Обвиняемая схватила нож и ударила обидчика в легкое. Ранение оказалось смертельным. Муж обвиняемой вызвал скорую, тем самым вызвав ее гнев – она набросилась на него и ударила ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.