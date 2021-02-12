новости
новости
Регистрация
В Щекино осудили женщину, которая зарезала собутыльника

В Щекино осудили женщину, которая зарезала собутыльника

Распивали алкоголь в последний день прошлого лета в гараже, поругались, и женщина схватилась за нож...

В Щекино 38-летняя безработная местная жительница признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что днем 31 августа прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании подруги и двух мужчин в гараже. В какой-то момент она поссорилась с одним из собутыльников и ударила его кухонным ножом в сердце. От полученного повреждения 46-летний мужчина умер на месте происшествия.
 
Решением суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 
 
 
 
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:50 +1
Другие статьи по темам
Прочее
убийствощекинопроисшествиякриминалпрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле горел двухэтажный дом на трех хозяев
В Туле горел двухэтажный дом на трех хозяев
«Ты не пройдешь!»: в Туле на ул. Ф. Энгельса водитель припарковался... на рельсах
«Ты не пройдешь!»: в Туле на ул. Ф. Энгельса водитель припарковался... на рельсах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.