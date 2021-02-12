В Щекино осудили женщину, которая зарезала собутыльника

Распивали алкоголь в последний день прошлого лета в гараже, поругались, и женщина схватилась за нож...

В Щекино 38-летняя безработная местная жительница признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что днем 31 августа прошлого года обвиняемая распивала алкоголь в компании подруги и двух мужчин в гараже. В какой-то момент она поссорилась с одним из собутыльников и ударила его кухонным ножом в сердце. От полученного повреждения 46-летний мужчина умер на месте происшествия.

Решением суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.