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Новомосковскому душителю грозит пожизненный срок
Изображение Ravenmen с сайта Pixabay

Новомосковскому душителю грозит пожизненный срок

Мужчина убил свою сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь.

В Орловской области местные следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего туляка. Мужчину обвиняют в убийстве двух лиц, в том числе лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление.
 
Преступление было совершено в ноябре 2015 года. Сначала в Новомосковском районе Тульской области мужчина задушил свою 52-летнюю сожительницу. Затем он вывез ее несовершеннолетнюю дочь-инвалида по неврологическому заболеванию в Покровский район Орловской области. Там в лесу он убил девушку и спрятал труп под грудой веток.
 
«После чего обвиняемый забрал из дома тело сожительницы и вывез его, оставив вблизи проезжей части на территории Новомосковского района Тульской области. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме и дал признательные показания», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.
 
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. По вменяемым мужчине статьям УК мужчине грузит наказание до пожизненного лишения свободы.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:10 +3
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