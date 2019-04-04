новости
новости
Регистрация
В Кимовском районе в искусственном водоеме утонул мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Кимовском районе в искусственном водоеме утонул мужчина

Трагедия произошла утром 4 апреля.

Утром, 4 апреля, в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о несчастном случае. В искусственном водоеме в поселке Зеркальный Кимовского района утонул мужчина.
 

- Тело обнаружено. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:03 +5
Другие статьи по темам
Событие
утопленникнесчастный случайпроисшествияГУ МЧС России по Тульской области
Место
Кимовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских троллейбусах, автобусах и трамваях появится бесплатный вай-фай
В тульских троллейбусах, автобусах и трамваях появится бесплатный вай-фай
С 8 апреля на участках ИЖС нельзя выращивать овощи и фрукты
С 8 апреля на участках ИЖС нельзя выращивать овощи и фрукты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.