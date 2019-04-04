В Кимовском районе в искусственном водоеме утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Утром, 4 апреля, в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступило сообщение о несчастном случае. В искусственном водоеме в поселке Зеркальный Кимовского района утонул мужчина.

- Тело обнаружено. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.