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В Туле муляж ребенка помог воришке незаметно стащить из магазина мобильник

В Туле муляж ребенка помог воришке незаметно стащить из магазина мобильник

Сотрудники УМВД России по Тульской области разыскивают причастного к краже мобильного телефона.

Кража была совершена в одном из магазинов ТРЦ «Гостиный двор».

По предварительным данным, злоумышленник для маскировки воспользовался комбинезоном и детским одеялом.

Он якобы с маленьким ребенком на руках пришел в магазин, взял с витрины мобильный телефон, вытащил его из коробки и снял защитный магнит, после чего положил телефон в детский комбинезон и спокойно вышел в покинул торговую точку. Коробка же и магнит остались спрятанными за другими товарами на витрине. 

Факт кражи персонал магазина обнаружил спустя несколько часов.

Полицейские не исключают, что подобным образом могли совершаться хищения и в других супермаркетах. В отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.

Записи камер видеонаблюдения позволили сделать предположение о лице, возможно, причастном к противоправному деянию, и автомобиле, на котором тот уехал.

Сейчас личность и местонахождение подозреваемого устанавливаются. Полицейские просят граждан, которым что-либо известно об изображённом на видео, сообщить информацию по телефонам 32-46-00 или 32-46-02. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:41 +1
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Тула

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