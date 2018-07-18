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В Тульской области микроавтобус столкнулся с трактором
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области микроавтобус столкнулся с трактором

По предварительной информации, пострадал пассажир «Форда Транзит».

Сегодня, 18 июля, в 13.18 в службу спасения сообщили о ДТП, которое произошло в Дубенском районе. На 35-м км автодороги «Тула-Белев» столкнулись «Форд-Транзит» и трактор Claas с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, в аварии пострадал пассажир микроавтобуса.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:56 +1
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