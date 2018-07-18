В Тульской области микроавтобус столкнулся с трактором

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 18 июля, в 13.18 в службу спасения сообщили о ДТП, которое произошло в Дубенском районе. На 35-м км автодороги «Тула-Белев» столкнулись «Форд-Транзит» и трактор Claas с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, в аварии пострадал пассажир микроавтобуса.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.