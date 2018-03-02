Тульский «Сплав» будет спонсировать футболистов «Арсенала» до конца сезона

Одно из крупнейших оборонных предприятий региона пролонгировало соглашение с клубом.

НПО «Сплав», которое входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» останется генеральным спонсором футбольного клуба «Арсенал» – срок действия соответствующего соглашения продлён до конца сезона 2018 года.

Развитие тульского спорта на базе «Арсенала» – одно из ключевых направлений стратегического партнерства. За время действия соглашения, с мая 2016 года, клубу при поддержке «Сплава» удалось выстроить систему работы клуба, отремонтировать клубную базу, открыть новый офис и закупить современный транспорт.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2017-2018 и может быть пролонгировано по взаимному согласию сторон. Сумма соглашения не разглашается.