В Туле полицейские задержали серийного грабителя

Ранее судимый 19-летний молодой человек нападал на женщин в подъездах домов.

В Туле задержан подозреваемый в совершении грабежей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. По предварительным данным, злоумышленник нападал на женщин в подъездах многоквартирных домов, избивал их и забирал личные вещи.

Стражи порядка выяснили, что грабитель постоянно находился за пределами Тулы и приезжал в город исключительно для того, чтобы совершить очередное преступление.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его – им оказался 19-летний неработающий ранее судимый молодой человек, зарегистрированный в Тёпло-Огарёвском районе, задержан.

В отделе полиции «Советский» возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Грабёж».