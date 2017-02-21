В колодце возле тульского патронного завода найден труп человека

Как стало известно редакции Myslo, вечером 20 февраля в полицию позвонил аноним. Он попросил проверить люк неподалеку от территории тульского патронного завода, якобы там находится мертвый мужчина.

На место немедленно прибыли спецслужбы. Информация подтвердилась: в колодце действительно был найден труп. По некоторым данным, тело пролежало там совсем недолгое время. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, однако причина смерти пока уточняется. Личность погибшего установили сразу – при нем был паспорт.

В результате оперативных мероприятий стало известно, что погибший – местный житель. Ранее он проживал в частном доме неподалеку от здания администрации Пролетарского округа. Пил, несколько лет назад лишился жилища. И, видимо, перебрался в люк.

К слову, в районе патронного завода обширные подземные ходы с коммуникациями, и бомжи давно их облюбовали.