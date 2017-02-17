В Тульской области пьяный мужчина вызвал скорую и напал на фельдшера

Хулиган ударил кулаком в лицо работника скорой помощи, а затем пытался повалить его на пол.

Следователи проводят проверку по факту нападения 38-летнего мужчины на фельдшера скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что 17 февраля около часа ночи на станцию скорой помощи Веневского района местный 38-летний житель сообщил, что плохо себя чувствует — ему нужно оказать медпомощь на дому в связи с имеющимся заболеванием.

По указанному вызову по месту жительства больного прибыл 22-летний фельдшер, который стал выяснять у мужчины причину вызова и жалобы на состояние здоровья.

В ответ пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил работника скорой помощи кулаком по лицу, схватил его за руку, стал ее выворачивать и пытался повалить фельдшера на пол.

Противоправные действия злоумышленника пресек находившийся в доме его брат. Он и сообщил о произошедшем в полицию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.