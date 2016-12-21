В Туле произошло тройное ДТП

20 декабря в 10.10 в Туле на улице Пролетарской 26-летний молодой человек, управляя «Фольксваген Крафтер», столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Киа Сид», за рулем которого находился 37-летний мужчина.

После чего «Киа» столкнулся с движущимся впереди «Рено Логан» под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 18-летняя пассажирка «Фольксвагена». После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.