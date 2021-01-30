Идеальный кот хочет обрести дом
Замечательный кот Тишка хочет найти заботливых хозяев. Ласковый, обожает сидеть на ручках, общительный. Любит побегать за мячиками, находит общий язык абсолютно со всеми, добрейшая душа.
Кот идеальный, но засиделся в ожидании своего кошачьего счастья. Возраст около 2 лет, привит и кастрирован, лоток без промахов.
Обратите внимание на Тишку, подарите ему уютный дом и свою заботу. Звоните по тел. 8-953-955-60-17 (Оксана).
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