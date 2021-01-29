Пять котиков, которым нужен дом
Все эти коты и кошки живут на передержках и мечтают найти семью. Присмотритесь, вдруг среди них ваш будущий питомец!
Захар, около 2,5 лет, кастрирован и привит.
Мелисса, около 5 лет.
Персей. Около 2 лет, привит, кастрирован.
Степан, 1,5 года, кастрирован и привит.
Дульсинея, около 5 лет, привита, стерилизована.
По вопросам пристройства звоните по тел. 8-953-955-60-17.
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