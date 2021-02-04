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Зверьё моё
Близкий метис таксы в поисках дома

Близкий метис таксы в поисках дома

Майк – такса или очень близкий метис. Малыша обнаружили под машиной. Пытались найти старых хозяев, но не получилось. Теперь Майку ищут новый дом.

Мальчишка совсем молодой. Ему около года, он ласковый, добрый, приучен к выгулу.

Пожалуйста присмотритесь к Майку. Люди, приютившие его не смогут долго его держать. 

Пишите и звоните по тел. 8-960-599-41-67.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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