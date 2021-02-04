Близкий метис таксы в поисках дома

Майк – такса или очень близкий метис. Малыша обнаружили под машиной. Пытались найти старых хозяев, но не получилось. Теперь Майку ищут новый дом.

Мальчишка совсем молодой. Ему около года, он ласковый, добрый, приучен к выгулу.

Пожалуйста присмотритесь к Майку. Люди, приютившие его не смогут долго его держать.

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