Какие породы кошек живут у туляков

Вы хотите завести пушистика, но пока не знаете — какая порода вам больше по душе? Расскажем о нескольких популярных разновидностях этих домашних любимцев в нашем городе.

Шотландские вислоухие

Характер: очень ласковые, умные, игривые. Хорошо уживаются с детьми, неагрессивны. Не могут подолгу быть одни, нуждаются в постоянном общении с человеком.

Уход: не требуют сложного ухода — нужно расчесывать шерсть дважды в неделю.

Особенности: не умеют мяукать — издают звуки, похожие на скрип. Любят стоять на задних лапках, расслабляя позвоночник.

Стоимость в Туле: 5000 — 20000 р.

Канадские сфинксы

Характер: преданны хозяину, как собаки, и очень интеллектуальны. Не терпят одиночества, не подходят тем, кто редко бывает дома. Любят спать под одеялом рядом с хозяином.

Уход: потеют всем телом, поэтому нуждаются в регулярных ваннах и чистке ушей.

Особенности: нет шерсти, лишены агрессии и страха перед другими животными.

Стоимость в Туле: 7000 — 15000 р.

Британские короткошерстные

Характер: ласковые, не требуют много внимания, могут подолгу оставаться одни. Отлично подойдут для занятых людей.

Уход: чистоплотны. Достаточно расчесывать шерсть раз в неделю.

Особенности: склонны к полноте, поэтому их нельзя перекармливать.

Стоимость в Туле: 5000 — 10000 р.

Мейн-куны

Характер: умные, ласковые и общительные. Очень подвижны и игривы. Хорошо ладят с детьми.

Уход: длинная шерсть требует регулярного расчесывания. Много линяют.

Особенности: очень крупные, нуждаются в достаточном пространстве, не подходят для содержания в маленькой квартире. Вместо мяуканья издают много мурлыкающих звуков.

Стоимость в Туле: 8000 — 20000 р.

В материале использованы фотографии читателей Myslo

Мы попросили ветеринаров рассказать об уходе за кошками и особенностях здоровья этих пород.



Михаил Мельник

Тульский центр ветеринарной медицины

— У кошки любой породы могут проявиться генетические заболевания. Мейн-куны склонны к гипертрофической кардиомиопатии (нарушение развития стенок сердца), поэтому кошкам этой породы при стерилизации и кастрации требуется специальный наркоз. Также у них встречается спинально-мышечная атрофия (неизлечимая болезнь, при которой мышцы постепенно слабеют и атрофируются), аномалии развития век и поликистоз почек.

Британские короткошерстные — относительно здоровые кошки, но также бывают подвержены гипертрофической кардиомиопатии и аномалии развития век. Их «родственники» — шотладские висло-ухие подвержены аномалии развития позвоночника, век и костно-хрящевой дисплазии.

Канадские сфинксы — на редкость здоровая порода. Иногда заболевают гипертрофической кардиомиопатией. А вот у донских сфинксов бывают проблемы с развитием век.

Не забывайте, что кошек всех пород нужно регулярно прививать!



Оксана Некрасова

ветклиника «Друг»

— Осматривайте свою кошку раз в месяц. Это поможет вовремя заметить начало заболеваний. Сразу обратитесь к ветеринару при любых настораживающих признаках. На коже не должно быть покраснений, расчесов, плешей и болячек. Уши внутри должны быть чистые, без темного налета и выделений. Глаза у вашего любимца должны быть ясными, чистыми, без гнойных выделений и хорошо открытыми. Из носа также не должно быть никаких выделений. Ротовая полость должна быть чистой и розовой, без неприятного запаха. Убедитесь, что там нет язвочек, воспаления десен или неправильно развивающихся зубов (у котят). Под хвостом все должно быть сухо и чисто, без следов поноса. Анальное отверстие и половые органы — без припухлостей, воспалений и выделений.