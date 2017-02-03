Крузо, Алиса и Барсик ищут дом

Котика Барсика отдают в заботливые ручки!

Он родился на улице, но уже реабилитировался и адаптировался к жизни в доме. Сейчас ему 5−6 месяцев, очень ласковый, добрый, невероятно забавный, любит домашнюю пищу, приучен к лотку, дружит с кошками и собаками.

Котик ждет свою семью — своих самых главных людей в жизни, и станет другом и компаньоном, отличным мышеловом в частном доме или помощником по хозяйству в квартире.

Подарите счастье себе, своему дому и этому котику!

8 (920) 768-21-62.

Очаровательный котик — солнечный Крузо в поисках самых лучших хозяев. Малыш с четко выраженным характером серьезного кота, смешной и грозный.

К лотку приучен, от паразитов обработан, в еде непривередливый. Котика нашли в ужасном состоянии, всего в колтунах из шерсти и грязи. Пришлось его коротко постричь.

Крузо вырастет достойным защитником от мышей, крыс и нежданных гостей)

На данный момент котику около 1 года. Кастрирован.

По всем вопросам пишите в ЛС. или звоните по тел.: 8 (980) 722-70-05.

Красавица, и очень осторожная кошка Алиса в поисках дома!

Пушистая шелковистая зеленоглазая миниатюрная Алиса пока всего боится, но постепенно привыкает доверять людям, «на ручках» топчется и мурчит!

Очень игривая, скачет с мячиками. Общительная и дружелюбная к другим кошкам.

Лоток опознала, здорова.

8 (910) 559-19-74.