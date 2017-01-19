Им нужен дом

Мечтаете о собаке или кошке? Возьмите преданного друга из приюта. Все эти животные ждут вас в «Любимце» в Туле на ул. Набережной, 3. Подробная информация по телефонам: 71−11−27, 8−920−277−00−02.

Граф, такса, 3 года

Три года Граф прожил дома, но бывшие хозяева сдали его в приют и теперь не поддерживают финансово и не навещают. Пристраивается в семью без животных.

Гучи, 4 года, девочка

Гучи подобрала и привезла в приют девушка. Она же решила забрать собаку домой, но через пару часов выбросила ее на улицу. Гучи снова оказалась в приюте и ждет встречи со своим хозяином.

Лайка, 3 года

Попала в приют по программе стерилизации, но при операции у собаки обнаружили венерическую саркому. Сейчас Лайка проходит лечение. Она спокойная и уравновешенная.

Гучи, 8 лет, мальчик

Жил в частном доме в вольере. Но семья была вынуждена переехать в квартиру и сдала Гучи в приют. Пристраивается в дом без животных. Нуждается в сильном и любящем хозяине.

Белка, 6 лет

Живет в приюте уже три года. Попала в «Любимец» из-за смерти хозяина. Спокойная и добрая. Белка отлично ладит с людьми и другими животными, подойдет в частный дом.

Даша, котенок

Дашу вместе с братом спасли от дворовых собак, которые загрызли их маму-кошку. Брат нашел семью, а Даша по-прежнему ждет хозяина. Контактная и ласковая кошечка. Привита по возрасту.

Арти, 7 месяцев, девочка

Была сбита на дороге. В приют попала с травмами ноги. Сейчас девочка здорова и стерилизована. Очень контактная, активная и любящая внимание. Отлично подойдет в семью с детьми и животными.

Щенки

Троих малышей привезли в «Любимец» из Одоева с территории одного из заводов. Сейчас в приюте осталось три девочки. Все привиты и готовы отправиться в семью.