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Ласковой кошечке Багире нужен дом

Ласковой кошечке Багире нужен дом

Грациозная, уютная, в меру общительная, умная и ласковая кошка Багира ищет хозяина. Ей около 2-3 лет. Она здорова, обработана от паразитов, стерилизована.

Отлично воспитана, приучена к лотку. Сейчас живет на домашней передержке, но ей очень не хватает внимания. 

Посмотрите на эту красавицу с шикарными глазами. Может вы мечтали именно о ней?

Возможна доставка до дома. 

С Багирой можно познакомиться на передержке. По всем вопросам звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.

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Автор: Оксана Грудинина
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