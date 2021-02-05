Ласковой кошечке Багире нужен дом

Грациозная, уютная, в меру общительная, умная и ласковая кошка Багира ищет хозяина. Ей около 2-3 лет. Она здорова, обработана от паразитов, стерилизована.

Отлично воспитана, приучена к лотку. Сейчас живет на домашней передержке, но ей очень не хватает внимания.

Посмотрите на эту красавицу с шикарными глазами. Может вы мечтали именно о ней?

Возможна доставка до дома.

С Багирой можно познакомиться на передержке. По всем вопросам звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28.