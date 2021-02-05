Старичок Платоша хочет провести остаток жизни в любящей семье

Пристроить взрослых животных трудно. Платоша – один из них. Этому котику примерно 11-13 лет. Он живет на передержке, но хочет найти любящую семью, чтобы хотя бы в конце жизни почувствовать любовь и заботу.

Платоша очень добрый и приучен к лотку. Немного остерегается незнакомых людей, но любовь растопит его сердце.

Возможно, кто-то, взглянув в эти глаза, увидит своего, самого красивого, кота?

Пристраивается в квартиру или дом без свободного выгула. По всем вопросам звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

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