Маруся ищет своего человека

Марусе около года, она здорова, стерилизована и обработана от паразитов. Живет на передержке у волонтеров. Изучила домашний этикет, ходит в лоточек без промахов.

Очень ласковая и некрупная. Ей нужна семья!

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