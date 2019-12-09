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Зверьё моё
Грациозная Бусинка ищет дом

Грациозная Бусинка ищет дом

Бусинка – настоящая леди, в ней столько грации и элегантности: статная осанка, легкая походка и ласковый взгляд.

Бусинку нашли на улице: холодными вечерами она пряталась в бетонных плитах, а днем выходила и с глубокой надеждой в глазах рассматривала прохожих. Но никто так и не забрал ее домой.

Так кошка оказалась на передержке у волонтеров. И несмотря на то, что она долго жила на улице, в квартире сразу адаптировалась: освоила лоточек, полюбила человеческое внимание.

Бусинка станет идеальной домашней кошкой. Она мечтает сладко спать, вкусно есть и нежиться с объятиях своего человека. 

Сейчас кошечке около 1,5 лет. Она здорова, обработана от паразитов и привита. Совсем скоро будет стерилизована. Готова отправиться к любящему хозяину!

Хотите забрать эту красавицу? Звоните по тел.  8 (953) 971-13-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 17:42 +7
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