Грациозная Бусинка ищет дом

Бусинка – настоящая леди, в ней столько грации и элегантности: статная осанка, легкая походка и ласковый взгляд.

Бусинку нашли на улице: холодными вечерами она пряталась в бетонных плитах, а днем выходила и с глубокой надеждой в глазах рассматривала прохожих. Но никто так и не забрал ее домой.

Так кошка оказалась на передержке у волонтеров. И несмотря на то, что она долго жила на улице, в квартире сразу адаптировалась: освоила лоточек, полюбила человеческое внимание.

Бусинка станет идеальной домашней кошкой. Она мечтает сладко спать, вкусно есть и нежиться с объятиях своего человека.

Сейчас кошечке около 1,5 лет. Она здорова, обработана от паразитов и привита. Совсем скоро будет стерилизована. Готова отправиться к любящему хозяину!

Хотите забрать эту красавицу? Звоните по тел. 8 (953) 971-13-28.

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