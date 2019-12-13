Черныш передает привет читателям Myslo

Историю этого малыша мы рассказывали 8 декабря. У котенка была глаукома, ему была необходима операция по удалению глаза.

Читатели портала Myslo помогли Чернышу. Оперативно мы смогли собрать необходимые деньги.

Всего читатели пожертвовали 11325 рублей. Этого хватило, чтобы оплатить операцию. Также на эти средства было куплено лекарство, назначенное для обработки глаза. Подробности есть в финансовом отчете. Остальные деньги тоже будут потрачены на Черныша.

Сейчас котенок чувствует себя хорошо. Хозяйка передержки говорит, что после операции он стал даже активнее.

Черныш очень подружился с котом хозяйки передержки, не отходит от него ни на минуту. И кажется, кот тоже не против.

Глазик заживает нормально, и значит, скоро мы сможем активно искать ему дом!