блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Черныш передает привет читателям Myslo

Черныш передает привет читателям Myslo

Историю этого малыша мы рассказывали 8 декабря. У котенка была глаукома, ему была необходима операция по удалению глаза.

Читатели портала Myslo помогли Чернышу. Оперативно мы смогли собрать необходимые деньги. 

Всего читатели пожертвовали 11325 рублей. Этого хватило, чтобы оплатить операцию. Также на эти средства было куплено лекарство, назначенное для обработки глаза. Подробности есть в финансовом отчете. Остальные деньги тоже будут потрачены на Черныша. 

Сейчас котенок чувствует себя хорошо. Хозяйка передержки говорит, что после операции он стал даже активнее.

Черныш очень подружился с котом хозяйки передержки, не отходит от него ни на минуту. И кажется, кот тоже не против.

Глазик заживает нормально, и значит, скоро мы сможем активно искать ему дом!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:21 +11
Грациозная Бусинка ищет дом
Грациозная Бусинка ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.