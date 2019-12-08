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Зверьё моё
Маленькому Чернышу нужны деньги на операцию

Маленькому Чернышу нужны деньги на операцию

Этот малыш жил вместе с мамой и десятью своими братьями и сестрами в бетонных трубах. Волонтёры стараются постепенно по мере возможностей помочь всему котосемейству. Но этому котёнку нужна особенная и экстренная помощь.

Уже месяц волонтёры пытаются спасти больной глаз. Испробовали кучу препаратов, назначенных ветеринарами. Но спасти глаз не удаётся.
Врачи ставят диагноз глаукома, и поскольку улучшений от препаратов нет, глаз нужно удалять. Ждать больше нельзя. Операцию назначили на понедельник, 9 декабря.

Операция стоит не так уж дорого: предварительная стоимость около 4 тысяч рублей (так написано в листе назначений). Но все, кто помогает этим котикам из бетонных труб, финансово истощились.

За помощью они обращаются к читателям Myslo. Это тот самый случай, когда даже 100 рублей — это действительно значимая помощь!

Черныш невероятно пушистый и красивый, после реабилитации он наверняка сможет найти дом. Давайте дадим ему этот шанс!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
карта СБ — 4276 6600 1980 2123 Юлия Анатольевна П., пожалуйста, с пометкой «На операцию Чернышу».

Отчёт по финансам здесь.

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Автор: Оксана Грудинина
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