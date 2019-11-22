Муся очень хочет жить!

Летом эта кошечка прибилась к одному из тульских дворов. Её подкармливали неравнодушные люди, а в начале ноября её сбила машина. Врач установил перелом позвоночника, и животное забрал на передержку один из тульских волонтеров. Но из-за загруженности волонтер, предоставившая бесплатную передержку, не смогла оказать должного ухода больной кошке. Мусе стало хуже, она страдала от сильных болей и отказывалась от еды.

Сейчас на кураторство Мусю взяла другая зоозащитница. Повторное обследование показало, что кошка страдает не только от перелома, у нее целый букет неприятных болезней. Вот все диагнозы: кальцивироз, кишечный энтерит, непроизвольное мочеиспускание, почечная недостаточность, повреждение таза, перелом крестца, оторванный хвост.

Прогнозы врачей очень осторожные, но эта маленькая хрупкая кошка так цепляется за жизнь своими четырьмя лапками, что сдаваться просто нельзя. Малышка находится в стационаре в клинике Vetera и проходит там интенсивную терапию. Это очень дорого, примерно 2-3 тысячи рублей в сутки. Там уже скопился долг 6 000 рублей.

И самое главное – на данный момент, по мнению специалистов, состояние Муси уже позволяет провести операцию, у нее появился шанс вернуться к полноценной жизни. Операцию согласились провести в Москве, но даже с большой скидкой она будет стоить 30-35 тысяч рублей! И на сбор этих денег осталось всего несколько дней.

Это тот случай, когда жизнь животного действительно находится в руках людей. Волонтер Юлия Пялова обращается за помощью ко всем неравнодушным:

– Давайте вместе спасем эту маленькую жизнь. Пожалуйста, протяните руку помощи. Я готова сделать всё, что в моих силах, врачи сейчас занимаются тем же самым со своей стороны. Сегодня в клинике наши глаза встретились, и я почувствовала, насколько Муся хочет жить и как она верит всем и надеется, что её спасут. Умоляю вас, давайте дадим ей этот шанс!

Сейчас Мусе требуется не только финансовая помощь на операцию, но и нужны пеленки и лечебный корм – консервы Pro Plan Veterinary Diets CN Convalescence 19. Помочь может каждый.

Реквизиты для помощи:

номер карты Сбербанка: 4276 6600 1980 2123 (Юлия Анатольевна П.) с пометкой «для Муси».

Отчет о полученных средствах по ссылке: m.vk.com/topic-28158136_39634101

Уточнить информацию можно по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).