Крик души: Малыш остался один и боится верить людям

Душещипательную историю этого пса рассказала читательница Myslo:

– Год назад у нас во дворе появилась собачка: смешная, неухоженная, глазик косит, шерсть клоками. Мы назвали её Лиска, стали подкармливать всем миром, стерилизовали и старались не оставлять её без внимания, пока гуляли со своими питомцами.

У Лиски появился поклонник – молоденький пёсик-красавчик шоколадного цвета, а грудь и лапки белые. Если бы вы видели, как он трогательно за ней ухаживал: первый не ел, всё ей, оберегал от других собак и везде ходил вместе с ней.

Но кому-то такой тандем всё же помешал, и на псов стали вызывать службы отлова. Мы отбивали собак как могли, даже из машины вытаскивали. Но однажды утром нас встретил один Малыш – Лиска пропала. Мы ждали ее. Малыш не ел, искал Лиску и скулил по ночам. Мы искали собаку больше недели и нашли на окраине города в гаражах. Господи, как Малыш радовался встрече, скулил, облизывал ее... Говорят, животные руководствуются инстинктами, но сколько же в них любви, нежности и преданности!

Но сейчас Лиску удочерили. А Малыш попал в руки живодеров, ему сломали лапу. И тут начались наши мытарства: пес больше не верит никому. Мы нашли специалиста, который провел операцию, определили Малыша в питомник. Надеялись, что он будет там только на время лечения, но что-то всё идет не так, лапа срастается тяжело. Мы каждый раз возим его к врачам, ухаживаем за ним, и нам тяжело не потому, что лечение и пребывание в питомнике стоит дорого, а потому, что собака страдает.

Малышу нужен дом и добрые, заботливые, неравнодушные люди. Мы готовы помогать материально. Кому-то эта история покажется наивной, но это крик души. Посмотрите в глаза Малышу, и вы увидите такую печаль и тоску... Помогите!

Если вы готовы помочь Малышу, звоните по тел.: 8-953-421-27-34 (Ирина), 8-910-947-04-39 (Татьяна).