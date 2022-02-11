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Зверьё моё
Ищет заботливых хозяев песик Лисенок

Ищет заботливых хозяев песик Лисенок

Добрый, ласковый, внимательный, немного робкий и застенчивый парень. Очень тянется к людям, с другими собаками — на отлично. В домашних условиях, с крышей над головой, с заботой и вниманием раскроется полностью. Лисëнок здоров, кастрирован и готов отправиться в новый дом.



Отдается взрослым ответственным людям по договору с отслеживанием судьбы. В квартиру или в частный дом в вольер с выгулом. Строго не на цепь.

Приезжайте знакомиться. Звоните: 8 (953) 183−00−00 (Наталья), 8 (960) 599−41−67 (Юлия), 8 (953) 971−13−28 (WhatsApp) (Юлия).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, «ВКонтакте» или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
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