Ищет заботливых хозяев песик Лисенок

Добрый, ласковый, внимательный, немного робкий и застенчивый парень. Очень тянется к людям, с другими собаками — на отлично. В домашних условиях, с крышей над головой, с заботой и вниманием раскроется полностью. Лисëнок здоров, кастрирован и готов отправиться в новый дом.





Отдается взрослым ответственным людям по договору с отслеживанием судьбы. В квартиру или в частный дом в вольер с выгулом. Строго не на цепь.



Приезжайте знакомиться. Звоните: 8 (953) 183−00−00 (Наталья), 8 (960) 599−41−67 (Юлия), 8 (953) 971−13−28 (WhatsApp) (Юлия).

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