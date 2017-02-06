Пропал пёс по кличке Бим
В Заречье на улице Токарева 23 января пропал пёс, кличка Бим. Ему 5 лет.
Пёс был без ошейника.
Пока его не смогли найти.
Его очень ждут хозяева.
Помогите найти!
Бим очень добрый, контактный к людям.
Если вы увидите Бима - позвоните по телефону: 8 (910) 704-60-80.
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