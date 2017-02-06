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Пропал пёс по кличке Бим

Пропал пёс по кличке Бим

В Заречье на улице Токарева 23 января пропал пёс, кличка Бим. Ему 5 лет.
Пёс был без ошейника. 

Пока его не смогли найти.

Его очень ждут хозяева.
Помогите найти!

Бим очень добрый, контактный к людям. 

Если вы увидите Бима - позвоните по телефону: 8 (910) 704-60-80.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 17:05 +6
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