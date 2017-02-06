Пропал пёс по кличке Бим

В Заречье на улице Токарева 23 января пропал пёс, кличка Бим. Ему 5 лет.

Пёс был без ошейника.

Пока его не смогли найти.

Его очень ждут хозяева.

Помогите найти!

Бим очень добрый, контактный к людям.