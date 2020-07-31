Ласковая Майя ищет дом

Это Майя. Она сама харизма, добро, позитив, улыбки и счастье. Майя ждет, когда у нее будет семью и самый настоящий человек. Ласковая, ранимая, трогательная собака. Дружит с другими собаками и даже кошкой.

Майе около 3 лет, она метис восточно-европейской овчарки. Обработана от паразитов, стерилизована. Отдается строго по договору в квартиру или частный дом в вольер, но не на цепь.

По всем вопросам можно обращаться в Instagram и по тел. 8-910-702-98-13 (Настя).

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