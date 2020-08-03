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В Туле пропал джек-рассел-терьер

В Туле пропал джек-рассел-терьер

Пропала собака породы джек-рассел-терьер. Окрас белый, на животе набито клеймо. Зовут Ральф.

Пес убежал в неизвестном направлении в воскресенье, 25 июля в районе деревни Занино Ленинского района Тульской области. Последний раз собаку видели на трассе «Тула-Калуга», в районе деревни Иврово (ориентир – пруд перед поворотом на Алешню).

Если вы его видели или подобрали, сообщите нам. Собаке 7 лет. Ему нужен особый уход. Семья очень переживает и ждет его дома! Вознаграждение гарантируется! 

Телефон для связи: 8-952-017-83-25 Светлана.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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