Щенулям нужен хозяин

Три мальчика-зайчика и две милашки-сестрички готовы выбрать самую лучшую семью. Славные умные детки, которые уже однажды вытянули счастливый билет в жизнь и были спасены с улицы, теперь хотят разделить счастье с вами.

Щенульки ещё маленькие, но уже обучены хорошим манерам, любят общение и уют, который и создают своим присутствием. Хотите принять в свой дом настоящее сокровище? Тогда пишите, звоните по тел. 8-910-160-73-16.

Отдаются по договору взрослым, ответственным, любящим животных людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

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