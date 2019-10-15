Пристраиваются очаровательные метисы мейн-куна

Мама этих пушистых комочков – кошечка мейн-кун. Когда-то она скиталась по улице истощенная и беременная. её подобрали добрые люди, они же пристроили первого котеночка.

А кошечку приютили, она жила в квартире с 18-летним котом-персом. Кошку не успели стерилизовать, и у них с котом появились эти очаровательные создания.

Рыжий котенок – мальчик, остальные – девочки:

Котят изначально было шесть, но двое уже нашли свою семью. Остались четверо малышей, которым нужны самые заботливые ручки.

Котятам чуть больше месяца, но они уже освоили лоточек и смело могут переезжать в новый дом.

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