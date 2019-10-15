блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Пристраиваются очаровательные метисы мейн-куна

Пристраиваются очаровательные метисы мейн-куна

Мама этих пушистых комочков – кошечка мейн-кун. Когда-то она скиталась по улице истощенная и беременная. её подобрали добрые люди, они же пристроили первого котеночка.

А кошечку приютили, она жила в квартире с 18-летним котом-персом. Кошку не успели стерилизовать, и у них с котом появились эти очаровательные создания.

Рыжий котенок – мальчик, остальные – девочки:

Котят изначально было шесть, но двое уже нашли свою семью. Остались четверо малышей, которым нужны самые заботливые ручки.

Котятам чуть больше месяца, но они уже освоили лоточек и смело могут переезжать в новый дом.

Тел. 8-910-160-73-16.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:56 +7
В Туле котят выбросили на дорогу. Ищем новую семью!
В Туле котят выбросили на дорогу. Ищем новую семью!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.