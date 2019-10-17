блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Пять щенков ищут себе мам и пап

Пять щенков ищут себе мам и пап

Малышей выбросили на улицу, и с раннего возраста они вынуждены выживать самостоятельно. Несмотря на все сложности, они очень тянутся к людям, обожают играть и вовсю проявляют охранные качества. 

Не всем нравится соседство с собаками, так что в любой момент щенков могут отвезти в лес, где они точно не выживут. 

Сейчас им около 3,5 месяцев, вырастут ниже колена, весом 15-17 кг. Привиты, обработаны от внешних паразитов. 

Изначально щенков было 12, семь уже нашли свой дом, осталось еще пять. Присмотритесь, может, кто-то из них станет вашим другом. 

Щенку на последнем фото почти три месяца. Он остался последним от другой собаки. Тоже вырастет ниже колена:

Тел. 8-905-620-16-10.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 09:47 +8
Бездомная собака родила щенков в яме. Помогите спасти!
Бездомная собака родила щенков в яме. Помогите спасти!
Пристраиваются очаровательные метисы мейн-куна
Пристраиваются очаровательные метисы мейн-куна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.