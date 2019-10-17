Пять щенков ищут себе мам и пап

Малышей выбросили на улицу, и с раннего возраста они вынуждены выживать самостоятельно. Несмотря на все сложности, они очень тянутся к людям, обожают играть и вовсю проявляют охранные качества.

Не всем нравится соседство с собаками, так что в любой момент щенков могут отвезти в лес, где они точно не выживут.

Сейчас им около 3,5 месяцев, вырастут ниже колена, весом 15-17 кг. Привиты, обработаны от внешних паразитов.

Изначально щенков было 12, семь уже нашли свой дом, осталось еще пять. Присмотритесь, может, кто-то из них станет вашим другом.

Щенку на последнем фото почти три месяца. Он остался последним от другой собаки. Тоже вырастет ниже колена:

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