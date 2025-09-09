  1. Моя Слобода
Зверьё моё
Не Хатико, но очень ждет

Около недели на кладбище за Успенским храмом в Богородицке живет серая кошка. Пол рассмотреть не удалось, животное не дает близко к себе подойти. 

Кошка истошно кричит от голода и, судя по внешнему виду, давно скитается. На шерсти виден след от ошейника, значит, животное было домашним, и его выбросили. 

Можно было бы предположить, что кошка скучает по похороненному хозяину и поэтому не уходит с кладбища, но это невозможно: последнее захоронение датировано 2017 годом.

Если у кого-то есть возможность взять животное себе или хотя бы подкармливать, пожалуйста, сделайте это. Скоро наступят холода, и кошке негде будет прятаться.

Все вопросы задавайте волонтеру ВКонтакте

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

9 сентября, в 15:54

