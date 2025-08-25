Внимание, новинка! Усат, полосат и бессовестно мил

Гордая маленькая модель рыжего котобрутала выпущена лишь месяц назад, но обладает уже всеми нужными опциями.
Поглощает питание самостоятельно, горшок знает, попу сам вытирает. Спать укладывать не нужно: уходит в спящий режим, когда садится батарея.
Встроено несколько мелодий. Скакатель, тыгдытель и бегатель в комплекте.
Ищет семью. Находится в Новомосковске Тульской области. Доставка обсуждается.
Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.
