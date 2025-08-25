  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Внимание, новинка! Усат, полосат и бессовестно мил - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Внимание, новинка! Усат, полосат и бессовестно мил

Внимание, новинка! Усат, полосат и бессовестно мил

Гордая маленькая модель рыжего котобрутала выпущена лишь месяц назад, но обладает уже всеми нужными опциями.

Поглощает питание самостоятельно, горшок знает, попу сам вытирает. Спать укладывать не нужно: уходит в спящий режим, когда садится батарея.

Встроено несколько мелодий. Скакатель, тыгдытель и бегатель в комплекте.

Ищет семью. Находится в Новомосковске Тульской области. Доставка обсуждается.

Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
25 августа, в 15:00 +14

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Не Хатико, но очень ждет
Не Хатико, но очень ждет
Заберите Эльзу домой!
Заберите Эльзу домой!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.