Андрюшка – чудесный парень окраса «Михаил Боярский»

Андрюшка – чудесный парень окраса «Михаил Боярский»

🍀Андрюшка (🍀Дюшка, 🍀Дюшес) ищет дом. Ему около трех месяцев, он задорный и замечательный.

Характер – «тряпочный»: как его взяли, так он и повис. Тянется к людям. Аппетит – отменный. Настроение – всегда на высоте. 

Очень не хочет встречать холода на улице, поэтому активно готовится к жизни в семье. Паразитов вывел, вещи уже собрал. Осталось только найти подходящего человека.

Не заставляйте парня ждать – быстрее берите в дом! 

Все вопросы по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор:
10 сентября, в 07:00 +3

Не Хатико, но очень ждет
