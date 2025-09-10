Андрюшка – чудесный парень окраса «Михаил Боярский»

Андрюшка ( Дюшка, Дюшес) ищет дом. Ему около трех месяцев, он задорный и замечательный.

Характер – «тряпочный»: как его взяли, так он и повис. Тянется к людям. Аппетит – отменный. Настроение – всегда на высоте.

Очень не хочет встречать холода на улице, поэтому активно готовится к жизни в семье. Паразитов вывел, вещи уже собрал. Осталось только найти подходящего человека.

Не заставляйте парня ждать – быстрее берите в дом!

Все вопросы по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина).

