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Котодевочка Алёнка ищет дом

Котодевочка Алёнка ищет дом

Алёнка – дочка кошки из адской квартиры. Она выросла шилопопой и очень человекоориентированной. На передержке ей не хватает общения. Алёнке очень нужна семья, нужен родной дом!

Ей 8 месяцев, привита, обработана от паразитов и стерилизована. Отдаётся с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, взрослым и ответственным людям.

По вопросам переезда пишите волонтеру ВКонтакте или звоните по тел. 8-920-773-39-18 (Надежда).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00 +8
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