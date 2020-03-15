Красавец Персик пристраивается в добрые руки

Как можно было до сих пор не влюбиться в эту мордочку? Этот взгляд просит понимания и любви!

Персик еще подросток, ему около 7-8 месяцев. Он попал в отлов и теперь ждет там своего хозяина. Здоров, обработан от паразитов, привит.

Отдается по договору ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы. По всем вопросам звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

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