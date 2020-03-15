блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Красавец Персик пристраивается в добрые руки

Красавец Персик пристраивается в добрые руки

Как можно было до сих пор не влюбиться в эту мордочку? Этот взгляд просит понимания и любви! 

Персик еще подросток, ему около 7-8 месяцев. Он попал в отлов и теперь ждет там своего хозяина. Здоров, обработан от паразитов, привит. 

Отдается по договору ответственным людям с ненавязчивым отслеживанием судьбы. По всем вопросам звоните: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-920-789-19-32 (Екатерина), 8-953-959-16-18 (Полина).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 10:00 +7
Котодевочка Алёнка ищет дом
Котодевочка Алёнка ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.