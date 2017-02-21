Найден хаски

Найдена собака!

Кобель, предположительно хаски или лайка. Возраст примерно 1-1,5 года.

Окрас коричнево-белый, глаза голубые.

Пока люди приютили его.

Отдадут хозяевам только при предъявлении документов на собаку.

Звоните по телефону: 8 (960) 604-81-81, Анастасия.