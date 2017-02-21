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Найден хаски

Найден хаски

Найдена собака!

Кобель, предположительно хаски или лайка. Возраст примерно 1-1,5 года.

Окрас коричнево-белый, глаза голубые. 

Пока люди приютили его. 

Отдадут хозяевам только при предъявлении документов на собаку. 

Звоните по телефону: 8 (960) 604-81-81, Анастасия.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:54 +3
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