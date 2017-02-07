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Животные из приюта ищут семью

Животные из приюта ищут семью

Мечтаете о собаке? Возьмите преданного друга из приюта. Все эти животные ждут вас в «Любимце» в Туле на ул. Набережной, 3. Подробная информация по телефонам: 71−11−27, 8−920−277−00−02.

Большой Джон, 6 лет

Попал в "Любимец" по программе стерилизации и кастрации. Спокойный и уравновешенный, отлично подойдет в частный дом. Джону непросто найти хозяина из-за возраста, но он не теряет надежды провести старость в любящей семье.

Шариф, 2 года 

Шариф был домашней собакой, жил в частном доме в будке, в приют его сдал дедушка. Из-за возраста и состояния здоровья мужчина больше не смог ухаживать за собакой. Сейчас Шарифу подыскивают новую семью.

Рик, 5 лет

Оказался в "Любимце" в январе 2017 года по семейным обстоятельствам. Жил в семье, но когда умерла его хозяйка, оказался никому не нужен. Благодаря своим средним размерам подойдет для содержания в квартире.

Тимофей, 3 года

Был подобран на улице еще щенком. Всю свою жизнь провел в "Любимце". Очень контактный, хорошо ладит с людьми и другими животными. Кастрирован и привит. Ищет дом. 

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Автор: Оксана Косякова, вчера, в 16:08 +5
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