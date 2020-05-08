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Зверьё моё
Котенка подобрали на улице. Ищем дом

Котенка подобрали на улице. Ищем дом

Маленького, грязного, трясущегося от холода котенка подобрали на улице. Он уже еле держался на ногах от голода и обезвоживания. Вероятно, люди отправили кошечку выживать на улицу сразу, как только она открыла глаза.

Кроху подобрали, принесли домой, отмыли и покормили. Но ее не принял  живущий в квартире кот, так что малютка пока вынуждена сидеть в закрытой комнате. 

Ей нужен настоящий дом, где она получит внимание и заботу. Малышка ласковая и игривая. Если хотите забрать ее себе, звоните по тел. 8-910-947-47-64.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:25 +1
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