Котенка подобрали на улице. Ищем дом

Маленького, грязного, трясущегося от холода котенка подобрали на улице. Он уже еле держался на ногах от голода и обезвоживания. Вероятно, люди отправили кошечку выживать на улицу сразу, как только она открыла глаза.

Кроху подобрали, принесли домой, отмыли и покормили. Но ее не принял живущий в квартире кот, так что малютка пока вынуждена сидеть в закрытой комнате.

Ей нужен настоящий дом, где она получит внимание и заботу. Малышка ласковая и игривая. Если хотите забрать ее себе, звоните по тел. 8-910-947-47-64.

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