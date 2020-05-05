Щенков выбросили на дорогу. Нужны самые лучшие ручки!

Трех щенков люди выбросили в лесополосу возле дороги. Одного, к сожалению, найти не удалось. А двое других временно взяла на передержку волонтер.

Теперь Руми и Руна ищут дом. Они молоденькие и очень активные. Хозяева, найдитесь! Отдается строго с правом отслеживания судьбы.

Звоните по тел. 8-906-620-41-66.

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