Щенки выживают на улице. Им срочно нужен дом

В Советском районе Тулы на улице оказались четыре щенка. сейчас их кормит собака, но она сама в плохом состоянии, ей тоже требуется помощь врача.

Сейчас щенки начинают самостоятельно есть, поэтому самое время пристроить их в добрые руки. Зимой таким малышам на улице не выжить.

Карапузам около месяца, они очень крупные.

Белые щенки – мальчики, серый и черный – девочки. Присмотритесь, вдруг среди них есть ваш будущий питомец!

Люди, которые сейчас подкармливают щенков, готовы доставить их в любой район Тулы и области, а также оплатить стерилизацию, когда собаки подрастут.

Хотите забрать? Звоните по тел. 8-950-918-55-55 (Марина).