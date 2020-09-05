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Зверьё моё
Подарите дом этим щенкам!

Подарите дом этим щенкам!

Щенкам около 1,5-2 месяцев. Кушают самостоятельно. Пристраиваются в квартиру или частный дом с правом ненавязчивого отслеживания судьбы. 

Девочка. Составит вам компанию по жизни и никогда не бросит в беде.

Девочка. Будет вам поддержкой в жизни и хорошей охраной для дома.

Мальчик. Ждет вашей любви, ласки и дружбы.

Звоните, пишите, приезжайте знакомиться! Все вопросы по тел. 8-953-426-81-39 (Лариса).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
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Ночка пристраивается в добрые руки
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