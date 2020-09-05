Подарите дом этим щенкам!

Щенкам около 1,5-2 месяцев. Кушают самостоятельно. Пристраиваются в квартиру или частный дом с правом ненавязчивого отслеживания судьбы.

Девочка. Составит вам компанию по жизни и никогда не бросит в беде.

Девочка. Будет вам поддержкой в жизни и хорошей охраной для дома.

Мальчик. Ждет вашей любви, ласки и дружбы.

Звоните, пишите, приезжайте знакомиться! Все вопросы по тел. 8-953-426-81-39 (Лариса).

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